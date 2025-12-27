Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde pelet deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde pelet deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:51 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:51
        Kırklareli'nde pelet deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde pelet deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kışlacık köyünde, pelet deposunun bir bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında depoda maddi hasar oluştu.

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

