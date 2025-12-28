Kırklareli'nde yılbaşı öncesi tatlıcı ve şekerlemeciler denetlendi

Kırklareli'nde yılbaşı öncesi tatlı ve şekerleme üreten iş yerlerinde denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, unlu mamuller ve şekerlemelerin üretim ve satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde hijyen koşullarını inceleyip, fiyat ve etiket bilgilerini kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin sürdüğünü belirterek yılbaşı öncesi denetimlerin arttığını ifade etti.