        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 16:28 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:28
        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu Koruköy yakınlarında sürücüleri henüz belirlenemeyen 59 LP 238 plakalı otomobil ile 34 HTN 594 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 yolcu, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Çarpışmanın etkisiyle 59 LP 238 plakalı otomobilin motorunun koparak araziye savrulduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        

