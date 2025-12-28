Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 yolcu, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu Koruköy yakınlarında sürücüleri henüz belirlenemeyen 59 LP 238 plakalı otomobil ile 34 HTN 594 plakalı otomobil çarpıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.