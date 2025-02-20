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        Kırklareli'nde 173 araçla ve 382 personelle karla mücadele sürüyor

        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için 173 araçla ve 382 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:17 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:28
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        Kırklareli'nde 173 araçla ve 382 personelle karla mücadele sürüyor
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        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için 173 araçla ve 382 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor.

        Kentin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde hafif şekilde devam ediyor.

        Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde yer yer yarım metreyi aştı. Vize ve Kofçaz ilçelerinde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Kırklareli Valiliğine bağlı kurumlar, karın etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karla mücadelede 173 araç ve 382 personel görev yapıyor.

        Vali Uğur Turan, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının bölgede bir süredir devam ettiğini belirtti.

        Karla mücadelede görev alan personele teşekkür eden Turan, hizmetlerin aksatılmaması amacıyla mücadele ettiklerini kaydetti.

        Vize ve Demirköy'de tüm eğitim kurumlarında, Kofçaz'da ise taşımalı eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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