        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Giriş: 30.12.2025 - 09:39 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:39
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Vali Turan, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında düzenlenen programda, şehitlerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını, gazilerin de cesaret ve onurunun Türk milletinin gönlünde daima yaşayacağını söyledi.

        Devletin şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade eden Turan, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiğini belirtti.

        Programa, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun da katıldı.

