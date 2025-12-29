Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, Seyfioğlu Tabyası'nda incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Balkan Savaşları sırasında savunma amaçlı yapılan Seyfioğlu Tabyası'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:41 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan, Seyfioğlu Tabyası'nda incelemede bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Balkan Savaşları sırasında savunma amaçlı yapılan Seyfioğlu Tabyası'nda incelemede bulundu.

        Tabyayı gezen Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Müze Müdürü Yusuf Yılmaz'dan bilgi aldı.

        Kentin kültür envanterinde yer alan eserlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu ifade eden Turan, bu konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        İncelemede, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde safkan atlar aşılandı
        Kırklareli'nde safkan atlar aşılandı
        Vize'de gıda işletmelerine sıkı denetim
        Vize'de gıda işletmelerine sıkı denetim
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valiliğinden sürücülere kış lastiği uyarısı
        Kırklareli Valiliğinden sürücülere kış lastiği uyarısı
        Kırklareli Valisi Turan, Hamdibey köyünü ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, Hamdibey köyünü ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, Hamdibey köyü sakinleriyle bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, Hamdibey köyü sakinleriyle bir araya geldi