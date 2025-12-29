Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

        Giriş: 29.12.2025 - 10:10 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:10
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

        Özalp, Devlet Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Güncan, Rabiye Üstün, Muammer Kahyaoğlu, Ayşe Gözegir ve Fevzi Top'u ziyaret etti.

        Ziyaretlerde yaşlılar ile sohbet eden Özalp, istekleri de dinledi.

        - Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyareti

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Akdemir, Sergen İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

        Ziyarette eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Akdemir, öğretmenlerin isteklerini dinledi.

        Devam eden projeler ile öğrencilerin başarısını artırmaya yönelik çalışmaları değerlendiren Akdemir, daha sonra okulun fiziki koşullarını inceledi.

        - Yol yapım çalışması

        Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dere Mahallesi'nde yeni açılan yollarda çalışmada bulundu.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları takip ederek Fen İşleri Müdürü Dilara Biricik'ten bilgi aldı.

        Yeni açılan yollarda ekiplerin dolgu malzemesi serimi gerçekleştirdiğini belirten Talay, Pınarhisar'ın daha güvenli, düzenli ve yaşanabilir bir kent kimliğine kavuşması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

        - Öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Pehlivanköy'de Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Pehlivanköy Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Ekipler, öğrencilere trafik güvenliği için uyulması gereken kurallar ve trafik işaretleri ve levhalar hakkında bilgi verdi.

