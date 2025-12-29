Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Özalp, Devlet Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Güncan, Rabiye Üstün, Muammer Kahyaoğlu, Ayşe Gözegir ve Fevzi Top'u ziyaret etti.

Ziyaretlerde yaşlılar ile sohbet eden Özalp, istekleri de dinledi.

- Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyareti

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Akdemir, Sergen İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyarette eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Akdemir, öğretmenlerin isteklerini dinledi.

Devam eden projeler ile öğrencilerin başarısını artırmaya yönelik çalışmaları değerlendiren Akdemir, daha sonra okulun fiziki koşullarını inceledi.

- Yol yapım çalışması

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dere Mahallesi'nde yeni açılan yollarda çalışmada bulundu.