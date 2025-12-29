Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valiliğinden sürücülere kış lastiği uyarısı

        Kırklareli Valiliği, olumsuz kış şartları nedeniyle sürücülerin kış lastiği kullanmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 09:30 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valiliğinden sürücülere kış lastiği uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valiliği, olumsuz kış şartları nedeniyle sürücülerin kış lastiği kullanmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

        Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz kış şartlarının yurt genelinde etkili olduğu belirtildi.

        Can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanımının önemine dikkat çekilen açıklamada, "Olumsuz kış şartları nedeniyle can ve mal güvenliğiniz için kış lastiği, zincir, çekme halatı gibi ekipmanlarınız olmadan yola çıkmayınız. Zincirsiz ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmak hayati risk taşımaktadır. Trafik işaretlerine mutlaka uyunuz. Doğru lastik, güvenli yolculuk demektir. Tedbirli olalım, kazaların önüne birlikte geçelim." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, Hamdibey köyünü ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, Hamdibey köyünü ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, Hamdibey köyü sakinleriyle bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, Hamdibey köyü sakinleriyle bir araya geldi
        Kırklareli'de sınır kapısı yolunda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Kırklareli'de sınır kapısı yolunda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Kırklareli Mahyadağı bölgesinde kar yağışı: Yol trafiğe açık
        Kırklareli Mahyadağı bölgesinde kar yağışı: Yol trafiğe açık
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor