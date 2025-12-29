Kırklareli Valiliğinden sürücülere kış lastiği uyarısı

Can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanımının önemine dikkat çekilen açıklamada, "Olumsuz kış şartları nedeniyle can ve mal güvenliğiniz için kış lastiği, zincir, çekme halatı gibi ekipmanlarınız olmadan yola çıkmayınız. Zincirsiz ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmak hayati risk taşımaktadır. Trafik işaretlerine mutlaka uyunuz. Doğru lastik, güvenli yolculuk demektir. Tedbirli olalım, kazaların önüne birlikte geçelim." ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz kış şartlarının yurt genelinde etkili olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.