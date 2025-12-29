Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, Hamdibey köyünü ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ilçesinin Hamdibey köyünü ziyaret etti.

        Giriş: 29.12.2025 - 08:59 Güncelleme: 29.12.2025 - 08:59
        Kırklareli Valisi Turan, Hamdibey köyünü ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ilçesinin Hamdibey köyünü ziyaret etti.

        Turan, eşi Nihal Turan ile köyü gezerek, muhtar Yaşar Sevdik'den bilgi aldı.

        Köy kahvehanesinde bir araya geldiği vatandaşların isteklerini dinleyen Turan, devam eden yatırımlar, altyapı çalışmaları, asayiş tedbirleri ve sosyal destek hizmetleri hakkında bilgi verdi.

        Turan, köylerde yaşam kalitesini artırmak için kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.

        Ziyarette, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş da bulundu.

