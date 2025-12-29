Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Yağlı Tohumlar ve Tarım Satış Kooperatifini ziyaret etti.

        Giriş: 29.12.2025 - 16:50 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:50
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Yağlı Tohumlar ve Tarım Satış Kooperatifini ziyaret etti.

        Özderin, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Nesimi Yıldırım ile Kooperatif Başkanı Salih Köse ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        Kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi alan Özderin, yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

        - Huzur toplantısı gerçekleştirildi

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce huzur toplantısı düzenlendi.

        Kocahıdır Mahallesi'ndeki bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bölükbaşı, kamu kurumlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Bölükbaşı, toplantıda vatandaşların güvenlik konusundaki talep ve beklentileri ile yaşanan sorunları dinledi.

        Diğer kurum yetkilileri de kendi sorumluluk alanlarına ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı.

        Programda vatandaşların talepleri alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

