Kırklareli'nde Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Ardından, kurum müdürleri devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda kış tedbirleri, sosyal yardımlar, güvenlik, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, kadına yönelik şiddetle mücadele, ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, trafik denetimleri, kamu kurumlarının koordinasyonu, kaçak ve sahte alkol denetimleri ve gıda denetimleri gibi konular görüşüldü.

