Kırklareli'nde Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Kırklareli Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:42 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:42
        Kırklareli'nde Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda kış tedbirleri, sosyal yardımlar, güvenlik, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, kadına yönelik şiddetle mücadele, ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, trafik denetimleri, kamu kurumlarının koordinasyonu, kaçak ve sahte alkol denetimleri ve gıda denetimleri gibi konular görüşüldü.

        Ardından, kurum müdürleri devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Toplantıya kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

