Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, kentte düzenlenecek spor müsabakalarında görev alacak kurum ve kuruluşların sorumlulukları ile görev dağılımları görüşüldü.

Toplantıda, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu kentte yapılaması planlanan organizasyonlar hakkında bilgi verdi.

Spor organizasyonlarının güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini önemsediklerini ifade eden Turan, "Kırklareli'nde sporun güven, centilmenlik ve kardeşlik ruhu içerisinde yaşatılması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya ilgili kurum müdürleri ile bazı kulüp başkanları katıldı.