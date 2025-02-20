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        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 08:29 Güncelleme: 20.02.2025 - 08:29
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        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi
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        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

        Kofçaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı belirtildi.

        İlçede taşımalı eğitime dün de ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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