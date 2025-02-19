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        Kırklareli'nin Vize ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 17:42 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:42
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        Kırklareli'nin Vize ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
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        Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 20 Şubat'ta ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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