Kırklareli'nin Vize ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 20 Şubat'ta ara verildiği belirtildi.

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