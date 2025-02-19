Kırklareli'nde yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kar kalınlığı bu bölgede yer yer 25 santimetreye ulaştı. Bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

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