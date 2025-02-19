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        Kırklareli'nde yoğun kar yağışı etkili oluyor

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:18 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:18
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        Kırklareli'nde yoğun kar yağışı etkili oluyor
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

        Sabah saatlerinde Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Kar kalınlığı bu bölgede yer yer 25 santimetreye ulaştı. Bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı.

        Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenice köyü girişinde oluşturduğu uygulama noktasında Demirköy ilçesine araçların zincirsiz gitmesine müsaade etmiyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

        Bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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