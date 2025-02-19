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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 17:08 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:14
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı.

        Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde yer yer 45-50 santimetreyi buldu.

        Bazı araçlar bu bölgedeki yolda mahsur kaldı.

        Mahsur kalan araçlar jandarma ekiplerince bölgeden kurtarıldı.

        Ayrıca, Demirköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman kapanan trafik işaret levhalarını sürücülerin görmesi amacıyla temizledi.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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