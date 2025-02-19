Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu

Bazı araçlar bu bölgedeki yolda mahsur kaldı.

Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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