Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde adliye lojmanı tapu teslim töreni yapıldı

        Kırklareli'nde 46 dairelik adliye lojmanı tapu teslim töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 11:35 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:44
        Kırklareli'nde adliye lojmanı tapu teslim töreni yapıldı
        Kırklareli'nde 46 dairelik adliye lojmanı tapu teslim töreni düzenlendi.

        Tapu Müdürü Taci Sayın, müdürlük binasında düzenlenen törende lojman tapularını Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'a teslim etti.

        Taşkoparan, Adalet Bakanlığı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle kentte 46 dairelik adliye lojmanı yapıldığını söyledi.

        Yeni lojmanların hayırlı olmasını dileyen Taşkoparan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

