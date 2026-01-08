Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Giriş: 08.01.2026 - 11:22 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:28