        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde gök gürültülü şiddetli sağanak etkili oluyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarıda bulunduğu Kırklareli'nde gök gürültülü şiddetli sağanak etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 10:21 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:21
        Kırklareli'nde gök gürültülü şiddetli sağanak etkili oluyor
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarıda bulunduğu Kırklareli'nde gök gürültülü şiddetli sağanak etkili oluyor.

        Kentte dün başlayan sağanak, gök gürültülü olarak etkisini artırarak sürdürüyor.

        Yer yer dolu yağışı da görülüyor.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kırklareli Belediyesi ile AFAD ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

        Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte son 24 saatte metrekareye yaklaşık 102 kilogram yağış düştü.

        Yağış, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçelerinde de etkili oluyor. Sağanak nedeniyle bazı derelerin debilerindeki yükseliş sürüyor.

        Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu etkili olması bekleniyor.

