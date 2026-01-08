Vize Kaymakamı Kemal Balaban, esnaf ziyaretinde bulundu.

Balaban, dükkanları ziyaret ederek, bereketli kazanç diledi.

Esnafın isteklerini dinleyen Balaban, vatandaşlarla da sohbet etti.

Balaban, her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını kaydetti.

- Vize itfaiyesi geçen yıl 171 yangına müdahale etti

Vize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geçen yıl 171 yangına müdahale etti, 135 arama ve kurtarma faaliyetine katıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangından kazaya, arama kurtarma çalışmalarından orman yangınlarına kadar çok sayıda olaya müdahale ettiğini belirtti.

İhbarların ivedilikle değerlendirilip olay yerine intikal edildiğini aktaran Özalp, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz ev, iş yeri, araç, arazi ve orman yangını olmak üzere toplam 171 yangına müdahalede bulundu. Bölgemizde meydana gelen 36 trafik kazası ile 135 arama ve kurtarma faaliyetine katıldı. Ayrıca ekiplerimiz eğitim ve tatbikatlarda da aktif rol aldı. 2026 yılında da her türlü afet ve acil durumlarda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."