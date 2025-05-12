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        Kırklarelili çiftçi protez kolları ile 30 yıldır üretime katkı sunuyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan Salim Avcu (59), iki kolundaki protezle 30 yıldır tarımsal üretime katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:07
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        Kırklarelili çiftçi protez kolları ile 30 yıldır üretime katkı sunuyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan Salim Avcu (59), iki kolundaki protezle 30 yıldır tarımsal üretime katkı sunuyor.

        Yaklaşık 35 yıl önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalıştığı iplik fabrikasında iş kazası geçiren Avcu, kollarını kaybetti.

        Avcu, gerekli tedavilerinin ardından kollarına takılan protezlerle hayata bağlandı.

        1994 yılında evlenen Avcu, eşinin de desteği ile 1995 yılında doğduğu Okçular köyüne dönerek çiftçilik yapmaya başladı.

        Protez iki kolu ile traktörün direksiyonuna geçen Avcu, yaklaşık 300 dekar alanda ayçiçeği ve buğday üretimi yaparak ülke üretimine katkı sunuyor.

        3 kız babası Avcu, küçük kızı Sude'nin de desteği ile traktöre bağladığı tarım aletlerini rahatlıkla kullanabiliyor.

        Engelli çiftçinin azmi takdir topluyor.

        - "İnsan isterse yapar"

        Avcu, AA muhabirine, tüm zorluklara rağmen işini severek yaptığını söyledi.

        Üretmenin güzel olduğunu ifade eden Avcu, yaklaşık 30 yıldır protez kollarıyla çiftçilik yaptığını kaydetti.

        Gençlere örnek olmak istediğini anlatan Avcu, insanların takdirini kazandığını söyledi.

        Protez kolları sayesinde hayatının kolaylaştığını dile getiren Avcu, "Kimisi de der, 'bu protez ellerle nasıl iyi yapabiliyor mu', vallahi 10 çiftçinin ilk 3'üne girerim, yani o derece. Dört dörtlük yaparım işçiliğini de hiçbir şeyden kaçmam." dedi.

        Avcu, severek yapılan her işin başarıyla sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

        Bazı kişilerin kendisine hayretle baktığını aktaran Avcu, "Hiç zorlanmıyorum. Kimileri, belki de adamın her tarafı sağlam kahvede oturuyor. Belki de otururken 'şuna da bak bereket sakat, sağlam olsa neler yapacak' diye de düşününler bile var. Aslında yanlış düşünüyorlar. O sağlamken işten kaçıyor, gölge değiştiriyor. Biz yaz sıcak demiyoruz, kış soğuk demiyoruz. İnsan isterse yapar. Çiftçilik belki yapmaz ama meşgul olacağı bir iş yapabilir. İnsan isterse yapamayacağı şey yok." diye konuştu.

        Kaza geçirmeden önce yağlı güreş ve futbol ile ilgilendiğini ifade eden Avcu, hiçbir zaman sporu bırakmadığını, spor ve günlük işleriyle zinde kaldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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