Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kente bir otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şehir girişinde durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada aracın bagajına gizlenmiş 341 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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