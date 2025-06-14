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        Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 09:42 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:42
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        Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde 15, polis ise kent merkezinde bir takside 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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