Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde 15, polis ise kent merkezinde bir takside 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
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