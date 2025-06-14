Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde 15, polis ise kent merkezinde bir takside 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

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