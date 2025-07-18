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        Trakya'da yarından itibaren hava sıcaklıkları artacak

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:09 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:09
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        Trakya'da yarından itibaren hava sıcaklıkları artacak
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

        Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, Trakya'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren artacağı belirtildi.

        Açıklamada, 19-25 Temmuz tarihlerinde hava sıcaklığının Edirne'de 42, Kırklareli'nde 39, Tekirdağ da ise 33 dereceye yükseleceğinin ön görüldüğü ifade edildi.

        Yüksek sıcaklarda kronik rahatsızlığı olan yaşlılar, çocuklar ile vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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