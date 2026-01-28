Habertürk
Habertürk
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, ziyarette bulundu

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, ziyarette bulundu

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'yu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 12:26 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:26
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, ziyarette bulundu
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'yu ziyaret etti.

        Taşkoparan, makamında ziyaret ettiği Babuşcu'ya görevinde başarı diledi.

        Babuşcu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Çalışmaları hakkında bilgi veren Babuşcu, kentin adını sporla duyurmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.






