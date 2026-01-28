Kırklareli'nde sis etkili oldu

Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü. Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düşmesi nedeniyle trafikte güçlükle ilerledi. Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.