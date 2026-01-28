Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde sis etkili oldu

        Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:23 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde sis etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

        Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düşmesi nedeniyle trafikte güçlükle ilerledi.

        Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.


        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması

        Benzer Haberler

        Kırklareli ve Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli ve Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        İl Özel İdaresi'ne yapılan ziyareti gizlice fotoğraflayıp basına verdiği ön...
        İl Özel İdaresi'ne yapılan ziyareti gizlice fotoğraflayıp basına verdiği ön...
        Kırklareli'nde İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
        Kırklareli'nde İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
        Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Kırklareli'nde hakaret şikayetinin tarafları LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı
        Kırklareli'nde hakaret şikayetinin tarafları LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı