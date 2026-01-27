Habertürk
Habertürk
        Kırklareli'nde hakaret şikayetinin tarafları LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı

        Kırklareli'nde hakaret şikayetinin tarafları LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı

        Kırklareli'nde bir kişi, kendisine hakaret eden şüpheliyle LÖSEV'e bağış yapması şartıyla uzlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 12:28 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:28
        Kırklareli'nde hakaret şikayetinin tarafları LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı
        Kırklareli'nde bir kişi, kendisine hakaret eden şüpheliyle LÖSEV'e bağış yapması şartıyla uzlaştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran S.Ç, kendisini tehdit ederek hakarette bulunduğunu öne sürdüğü M.F.S. hakkında şikayette bulundu.

        Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

        Müşteki S.Ç, uzlaştırmacıya, şüpheli M.F.S'nin LÖSEV'e 5 bin lira bağış yapması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini bildirdi.

        Teklifi kabul eden şüpheli M.F.S, uzlaştırma kararı kapsamında LÖSEV'e 5 bin lira bağışta bulundu.



