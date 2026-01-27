Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, bir soruşturma kapsamında şüpheli S.A'nın Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli S.A'nın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.



Şüphelinin evindeki aramada peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 270 gram kannabinoid, 115 gram metamfetamin, 23 gram kokain, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 455 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan S.A, işlemleri için Kırklareli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.



Daha sonra Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



















