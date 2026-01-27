Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 15:06 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:06
        Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, bir soruşturma kapsamında şüpheli S.A'nın Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli S.A'nın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Şüphelinin evindeki aramada peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 270 gram kannabinoid, 115 gram metamfetamin, 23 gram kokain, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 455 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.A, işlemleri için Kırklareli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.

        Daha sonra Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.









