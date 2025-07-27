Hokey Erkek Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde kampa giren Hokey Erkekler A Milli Takımı, Açık Alan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğu hedefliyor.

Kırklareli hokey tesislerinde kampa giren milli takım oyuncuları, günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Milliler, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Kırklareli'nde gerçekleştirilecek şampiyonada, birincilik hedefleri için antrenörleri eşliğinde ısınma, pas, top sürme ve oyun taktikleri üzerinde çalışıyor.

Milli Takım Başantrenörü Serdar Celasun, 8 ülkenin katılacağı şampiyona için 18 kişilik ekiple çalışmalarını en iyi şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Kırklareli'nde güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Celasun, heyecanla şampiyona saatini beklediklerini kaydetti.

Çalışmalarda takım taktikleri üzerinde durduklarını anlatan Celasun, "Şampiyonada elimizden geleni yapacağız. Bu bizim ikinci kampımız, daha önce Konya'da bir kamp gerçekleştirdik. Orada daha çok bireysel teknik beceriler üzerine durduk çalışmalarımızda. Burada şampiyonaya hazır hale gelmek için sporcularımızı daha çok takım taktiği üzerine çalıştırıyoruz." şeklinde konuştu.