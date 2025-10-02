Habertürk
        İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi

        İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:02 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:11
        İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi
        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi.

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajın su seviyesi temmuzdan itibaren azalmaya başladı.

        Nisanda 97,41 olarak ölçülen barajın doluluk oranı yüzde 1,98'e geriledi.

        Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu. Bazı bölümlerinde ise büyükbaş hayvanların otladığı görüldü.

        - "Şu an çok büyük susuzluk var"

        Aksicim köyü sakinlerinden muhtar azası Coşkun Duran, AA muhabirine, yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle barajın su seviyesinin azaldığını söyledi.

        Barajın suyunun büyük ölçüde çekildiğini dile getiren Duran, "Şu an çok büyük susuzluk var. Normal eski dere yatağına döndü, dere yatağından da ufak şu anda. Her gelen çok şaşırıyor. Yağış alamadığı için şu an bu pozisyondayız. Çok büyük kuraklık oldu bu sene. Son yılların en büyük kuraklığı barajımızdan belli oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

