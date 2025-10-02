Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut yaşlı kadını tedavi gördüğü hastaneye makam aracıyla ulaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 09:45 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:45
        Cumhuriyet Mahallesi'nde belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını inceleyen Bulut, bu sırada yürüteçle yanına gelen yaşlı kadınla bir süre sohbet etti. Kadın, toplu taşıma araçlarını kullanan bazı sürücülerin kendilerine zaman zaman kötü davrandığını dile getirdi. Bulut ise toplu taşımanın belediyeye ait olmadığını ancak konuyla ilgileneceğini ifade etti.

        Tedavi için hastaneye gitmesi gereken yaşlı kadını makam aracına alan Bulut, kadının ulaşımını sağladı.

        - "Kıymetli büyüklerimiz bizim baştacımızdır"

        Bulut, önceliklerinin her zaman vatandaşın huzuru, özellikle de yaşlıların rahatlığı olduğunu belirtti.

        Yaşlıların hak ettiği saygı ve sevgiyi görmelerinin önemli olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

        "Teyzemizin dile getirdiği her konuyla ilgileneceğimizin sözünü veriyorum. Kıymetli büyüklerimiz bizim baştacımızdır. Onlara gösterilen her güzel davranış, aslında bize ve geleceğimize gösterilen saygıdır. Her zaman onları düşünecek, her zaman yanlarında olacak, her zaman hak ettikleri değeri vermeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

