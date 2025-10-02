Kırklareli Valisi Turan, yaşlıları ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.
Turan, Yaşlılar Günü dolayısıyla Şükriye, Hasan Babacık, Emine Genç, Sevdiye Kubanç ile Aziz Şen'e ziyaret gerçekleştirdi.
Yaşlılarla sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.
Yaşlılar Günü'nü kutlayan Turan, yaşlılara gereken saygı ve sevginin her zaman gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Büyüklerin varlığıyla toplumun güç bulduğunu vurgulayan Turan, yaşlıların engin tecrübelerinin faydalanılması gerektiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.