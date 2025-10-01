Kırklareli'nde yüksekten düşen muhtar hayatını kaybetti
Kırklareli'nde 4. kattaki evin balkonundan düşen mahalle muhtarı hayatını kaybetti.
Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinin Büyükkarakarlı Mahallesi Muhtarı İrfan Yavuzer (49), Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki balkonundan düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Yavuzer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yavuzer'in cenazesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
