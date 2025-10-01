Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailesi ve Kıbrıs gazisi ile bir araya geldi.

        Giriş: 01.10.2025 - 09:19 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:19
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailesi ve Kıbrıs gazisi ile bir araya geldi.

        Vali Turan, makamında ilk olarak Kıbrıs gazisi Mehmet Ağırtaş ve ailesini kabul etti.

        Ağırtaş ile bir süre sohbet eden Turan, tüm gazilere sağlıklı bir yaşam sürmeleri dileğinde bulundu.

        Ardından Turan şehit Tuncay Duman'ın babası Hüsamettin Duman ile görüştü.

        Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

