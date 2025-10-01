Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailesi ve Kıbrıs gazisi ile bir araya geldi.

Vali Turan, makamında ilk olarak Kıbrıs gazisi Mehmet Ağırtaş ve ailesini kabul etti.

Ağırtaş ile bir süre sohbet eden Turan, tüm gazilere sağlıklı bir yaşam sürmeleri dileğinde bulundu.

Ardından Turan şehit Tuncay Duman'ın babası Hüsamettin Duman ile görüştü.

Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.