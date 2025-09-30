Kırklareli'nde deprem senaryolu afet sağlık tatbikatı gerçekleştirildi

Kırklareli'nde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı" kapsamında saha tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği İstanbul'un Adalar ilçesi merkezli 7,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği ihbarıyla başlayan tatbikat, eski İl Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.

Deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaralıların bulunduğu ve binanın bir bölümünde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederken, AFAD ekipleri aktif karbonlu koruyucu kıyafetlerle bina içinde zehirli gaz ve radyoaktif sızıntı kontrolü yaptı.

Binada mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerince merdivenli araçla camdan kurtarıldı. UMKE ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederken, 112 Acil Sağlık görevlileri de hastaneye sevklerini gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ise tatbikat kapsamında bina üzerinde hasar tespit çalışması yaptı.