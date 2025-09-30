Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde deprem senaryolu afet sağlık tatbikatı gerçekleştirildi

        Kırklareli'nde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı" kapsamında saha tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:50 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:07
        Kırklareli'nde deprem senaryolu afet sağlık tatbikatı gerçekleştirildi
        Kırklareli'nde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı" kapsamında saha tatbikatı yapıldı.

        Senaryo gereği İstanbul'un Adalar ilçesi merkezli 7,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği ihbarıyla başlayan tatbikat, eski İl Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.

        Deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaralıların bulunduğu ve binanın bir bölümünde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederken, AFAD ekipleri aktif karbonlu koruyucu kıyafetlerle bina içinde zehirli gaz ve radyoaktif sızıntı kontrolü yaptı.

        Binada mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerince merdivenli araçla camdan kurtarıldı. UMKE ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederken, 112 Acil Sağlık görevlileri de hastaneye sevklerini gerçekleştirdi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ise tatbikat kapsamında bina üzerinde hasar tespit çalışması yaptı.

        Tatbikat, masa başı enjeksiyonlarıyla da kontrol edilerek senaryonun bütün aşamaları başarıyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

