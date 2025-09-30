Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        KLÜ ile Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:21 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:21
        KLÜ ile Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Rektörlükte düzenlenen törende, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, protokol ile iki üniversite arasında akademik bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, öğrencilerin farklı kültür ve eğitim ortamlarında deneyim kazanmalarının sağlanması ile akademisyenler arasında ortak araştırma ve yayın çalışmalarının teşvik edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından Ak ile Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Baatyrbek Akylbekov protokolü imzaladı.

        Törene, KLÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Şener, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Bayram, Uluslararası İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Neriman Hocaoğlu ile yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.

