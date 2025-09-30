Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne atanan Zeynep Sultan Adın'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:52 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:52
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne atanan Zeynep Sultan Adın'ı makamında kabul etti.

        Balaban, kabulde Adın'a yeni görevinde başarı diledi.

        Sportif faaliyetlere önem verdiğini ifade eden Balaban, gençlerin spora daha çok yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

        Adın da özveriyle çalışacağını kaydetti.

        - Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Akdemir, beraberindeki Şube Müdürü İsmetullah Kaymaz ile Vize Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Akdemir, eğitim öğretim yılının başarıyla sürdürülmesi dileğinde bulundu.

        Daha sonra okul yönetimi ve öğretmenlerle buluşan Akdemir, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alarak, istekleri dinledi.

        - Camiler ve Din Görevlileri Haftası

        Pınarhisar ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Pınarhisar Belediyesince, bir restoranda gerçekleştirilen programa Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı İhsan Talay, İl Müftüsü Yusuf Eviş, İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar ve din görevlileri katıldı.

        Özderin programda, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın kutlu olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

