        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, itfaiye personeliyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:14 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:14
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, itfaiye personeliyle bir araya geldi.

        Yayla, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, personelin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

        Vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz emek veren itfaiye teşkilatına teşekkür eden Yayla, kutsal görevi özveriyle yerine getiren personele görevinde başarı diledi.

        İtfaiye personelinin sadece yangınlarda değil, doğal afet, kaza ve her türlü acil durumda vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade eden Yayla, "Hayatlarını hiçe sayarak bizler için mücadele eden kahramanlarımızın emekleri gerçekten tarif edilemez. Onların cesareti, gayreti ve insan hayatına verdikleri değer, toplumumuz için en büyük güvence ve gurur kaynağıdır. İtfaiyecilerimizin İtfaiyecilik Haftası'nı kutluyor, görevlerinde sağlık, güç ve kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

        - Yol yapım çalışması

        Kavaklı beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Ufuk İn, Celaliye Mahallesi'ndeki 2. etap TOKİ bölgesinde yürütülen çalışmaları inceledi.

        Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan İn, tüm yolların parke taşı ile kaplanacağını belirtti.

        Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden İn, daha güvenlik ve konforlu ulaşım sağlanması için özveriyle görevini yerine getiren personele teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

