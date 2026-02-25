MEMLEKET SOFRASI - Tikvenik

ÖZGÜN TİRAN - Balkanlardan Kırklareli mutfağına gelen lezzetlerden tikvenik böreği (tikfinik), yöre halkı tarafından sevilerek tüketiliyor.



Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Kırklareli mutfağının eşsiz lezzetlerinden tikveniğe yer verildi.



Tatlı ve tuzlu tatların dengeli birleşimiyle hazırlanan börekte iç malzemesi olarak kış kabağı kullanılıyor. Balkan mirası olarak öne çıkan börek, damaklarda tatlı bir lezzet bırakıyor.



Tikvenik, Kırklareli mutfağını yakından tanımak isteyenlerin denemesi gereken lezzetler arasında yer alıyor.



Yemeğin hazırlanışını AA muhabirine anlatan şef Julide Başkur, tikveniğin Balkan mutfağından geldiğini söyledi.



Tikveniğin yapımını babaannesinden öğrendiğini dile getiren Başkur, böreği tadanların çok beğendiklerini kaydetti.



Tikvenik için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:



Malzemeler (6-8 kişilik)



1 orta boy kara kabak

1 kilogram un

4 yumurta

1,5 kilogram süt

100 gram margarin

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

Sıvı yağ

Yapılışı

