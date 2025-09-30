Kırklareli Üniversitesi Rektörü Ak "Öğrenci Kulüpleri Şenliği"nde öğrencilerle seksek oynadı

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kayalı Yerleşkesi'nde düzenlenen "Öğrenci Kulüpleri Şenliği"ne katıldı.

Rektör Ak, kulüp stantlarını gezerek öğrencilerden bilgi aldı ve onlarla “seksek” oynadı.

Ak, AA muhabirine, üniversitede 80 öğrenci kulübünün bulunduğunu söyledi.

Amaçlarının bütün kulüpleri bir araya getirmek olduğunu belirten Ak, "Öğrenciler çok heyecanlıydı, ben de heyecanlandım. Çok mutlulardı bu mutluluk bize de yansıyor. Ben de geçmişte uzun süredir oynamadığım seksek gibi birçok etkinliğe katılmış oldum." dedi.

Bundan sonra bu tür etkinliklere ağırlık vereceklerini dile getiren Ak, bütün kulüplerin projeler yapmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Kulüplerin ortak çalışma yapmaları için teşviklerinin olacağını vurgulayan Ak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında diğer üniversitelerdeki kulüplerle kaynaşacak ve böylece farklı etkinliklerde bir şekilde bulunmuş olacaklar. 80 aktif kulübümüz mevcut, bu kulüplerimiz farklı alanlarda. Dolayısıyla burada hem üniversite, hem de şehirde yer alacaklar. Öğrenci kulüplerimiz yapacakları etkinliklerle şehre katkı sağlayacaklar. Örneğin dans kulübümüz ve tiyatro kulübümüz şehirde yapacağı etkinliklerle vatandaşlarımıza katkı sağlamış olacaklardır."