"Assolist Cemal" huzurevini şarkılarla şenlendiriyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde huzurevinde kalan 74 yaşındaki Cemal Şener, düzenlediği mini konserlerle arkadaşlarının sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1951 yılında dünyaya gelen Şener, 1958'de ailesiyle İstanbul'a göç etti. Gençlik yıllarında çalıştığı restoranlarda sahne alan Zeki Müren, Adnan Şenses ve Arif Şentürk gibi sanatçılardan etkilenen Şener, müziğe olan ilgisini artırdı.

Sanatçıların repertuvarını ezberleyen Şener, 7 yıldır kaldığı huzurevinde mini konserler düzenliyor. Huzurevi sakinlerinin "Assolist Cemal" diye hitap ettiği Şener, kimi zaman arkadaşlarını duygulandırıyor kimi zaman ise neşelendiriyor.

Şarkı söylerken yaptığı mimik ve hareketlerle de ilgi gören Şener, huzurevinde farklı bir atmosfer oluşturuyor.

- "Şarkılar bana zevk veriyor, hüzünlerimi bertaraf ediyor"

Şener, AA muhabirine, şarkıları seslendirirken kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

Bir çocuk ile dört torun sahibi olduğunu aktaran Şener, gençlik yıllarında çok güzel bir hayatının olduğunu anlattı.