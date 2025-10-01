Kırklareli'nde huzurevi sakinleri ile protokol üyeleri bocce maçı yaptı

Turan, yaşlılara gereken saygı ve sevginin her zaman gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaşlılar Haftası'nı kutlayan Turan, yaşlıların bilgi, birikim ve tecrübelerinden her zaman yararlandıklarını kaydetti.

Vali Turan, yaptığı konuşmada çok keyifli bir müsabaka olduğunu söyledi.

Kırklareli'nde huzurevi sakinleri ile protokol üyeleri bocce müsabakasında mücadele etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.