        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, gazi ziyaretinde bulundu.

        Giriş: 01.10.2025 - 12:40 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:40
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, gazi ziyaretinde bulundu.

        Kaymakam Balaban ile eşi Derya Balaban, Aile Yılı dolayısıyla Evrenli köyünde yaşamını sürdüren gazi Mustafa Bozkurt'u evinde ziyaret etti.

        Bozkurt ve ailesiyle bir süre sohbet eden Balaban, ailenin isteklerini dinledi.

        - "Hoş Geldin Bebek Projesi"

        Vize Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

        Vatandaşların özel günlerinde yanlarında olduğunu ifade eden Özalp, ailelere bebekleriyle birlikte mutlu bir ömür diledi.

        Ailelere hediye veren Özalp, taleplerini dinledi.

