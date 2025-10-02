Kırklareli'nde büyükbaş hayvanlar aşılanıyor

Karaca, kentte sağlıklı hayvan yetiştirilmesi için mücadele eden personeline teşekkür etti.

Kırklareli'nin şap hastalığından ari olduğunu anımsatan Karaca, bu kapsamda çalışmaların titizlikle gerçekleştirildiğini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, aşılama çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde görevli veteriner hekimler, kentteki çiftliklerde yetiştirilen büyükbaş hayvanlara şap aşısı uyguluyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.