Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, kitap okuma etkinliğine katıldı.
Pınarhisar Kaymakamlığı himayesinde yürütülen Bir Kitap Bir Dünya Projesi kapsamında Kaymakam Özderin, 19 Evlet İlkokulu'nu ziyaret etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Özderin, daha sonra öğrencilerle birlikte yaklaşık 40 dakika kitap okudu.
- Engellilere "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" eğitimi verildi
Vize'de engelli vatandaşlara "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" eğitimi düzenlendi.
Vize Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Amirliği trafik büro ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında özel bir engelli bakım merkezinde gerçekleştirilen eğitimde, trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Ekipler, trafikte yayaların uyması gereken kuralları anlattı.
