Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, kitap okuma etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:24 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, kitap okuma etkinliğine katıldı.

        Pınarhisar Kaymakamlığı himayesinde yürütülen Bir Kitap Bir Dünya Projesi kapsamında Kaymakam Özderin, 19 Evlet İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Özderin, daha sonra öğrencilerle birlikte yaklaşık 40 dakika kitap okudu.

        - Engellilere "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" eğitimi verildi

        Vize'de engelli vatandaşlara "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" eğitimi düzenlendi.

        Vize Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Amirliği trafik büro ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında özel bir engelli bakım merkezinde gerçekleştirilen eğitimde, trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        Ekipler, trafikte yayaların uyması gereken kuralları anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde yüksekten düşen muhtar hayatını kaybetti
        Kırklareli'nde yüksekten düşen muhtar hayatını kaybetti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde huzurevi sakinleri ile protokol üyeleri bocce maçı yaptı
        Kırklareli'nde huzurevi sakinleri ile protokol üyeleri bocce maçı yaptı
        Kırklareli İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı
        Kırklareli İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı
        "Assolist Cemal" huzurevini şarkılarla şenlendiriyor
        "Assolist Cemal" huzurevini şarkılarla şenlendiriyor
        Kırklareli'nde Geçmişi Keşfetmek, Turizm için Arkeoloji Projesi toplantısı...
        Kırklareli'nde Geçmişi Keşfetmek, Turizm için Arkeoloji Projesi toplantısı...