Kırklareli'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri başladı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Yusuf Eviş'i makamında kabul etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Yusuf Eviş'i makamında kabul etti.
Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.
Eviş de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Turan'a bilgi verdi.
Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Eviş, bu yılki temanın "Peygamberimiz, Cami ve Namaz" olarak belirlendiğini anlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.