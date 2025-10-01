Kırklareli'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri başladı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Yusuf Eviş'i makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Eviş de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Turan'a bilgi verdi.

Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Eviş, bu yılki temanın "Peygamberimiz, Cami ve Namaz" olarak belirlendiğini anlattı.