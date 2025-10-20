Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 09:32 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:32
        Kırklareli Valisi Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerde bulundu.

        Vali Turan, eşi Nihal Turan ile kentte iki aileyi evlerinde ziyaret etti.

        Vatandaşlarla sohbet eden Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak bu kapsamda aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Ailelerle sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.

        Turan, ziyaretlerin süreceğini sözlerine ekledi.

