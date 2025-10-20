Kırklareli Valisi Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Vali Turan, eşi Nihal Turan ile kentte iki aileyi evlerinde ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak bu kapsamda aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Ailelerle sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.
Turan, ziyaretlerin süreceğini sözlerine ekledi.
