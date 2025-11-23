Vize ilçesinde marketler denetlendi.

Vize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, marketlerde satılan ürünlerin fiyat, stok ve son tüketim tarihleri kontrol edildi.

Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, saklama ve hijyen koşullarını da inceledi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde üç köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Cumhuriyet Mahallesi ile Vize ilçesine bağlı Kışlacık, Aksicim ve Hamidiye köylerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Cumhuriyet Mahallesi'nde 09.00-14.00, Kışlacık, Aksicim ve Hamidiye köylerinde 10.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.