        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinde marketler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 10:55 Güncelleme: 23.11.2025 - 10:55
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize ilçesinde marketler denetlendi.

        Vize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde, marketlerde satılan ürünlerin fiyat, stok ve son tüketim tarihleri kontrol edildi.

        Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, saklama ve hijyen koşullarını da inceledi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde üç köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Cumhuriyet Mahallesi ile Vize ilçesine bağlı Kışlacık, Aksicim ve Hamidiye köylerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Cumhuriyet Mahallesi'nde 09.00-14.00, Kışlacık, Aksicim ve Hamidiye köylerinde 10.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

