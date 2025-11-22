GÜNCELLEME 2 - Kırklareli Valiliğinden nişanlısının evinde silahla vurulan genç kızın ölmesine ilişkin açıklama:

Kırklareli Valiliği, Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada nişanlısının evinde yaralandıktan sonra hayatını kaybeden genç kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grup, daha önce husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açtı.

Evden de karşılık verilmesi üzerine iki grup arasında çatışma yaşandı.

Olayda, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen Rümeysa Sanpur (19) silahla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından R.S'nin cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kavgaya karışan 12 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gündoğdu Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle emniyet ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

"Olayın ardından Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğümüz tarafından başlatılan geniş kapsamlı çalışmalar neticesinde 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin adli tahkikat işlemleri devam etmektedir.

Biz Bize Yeteriz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lüleburgaz Şube Başkanı Emin Sanpur'un kıymetli evladı Rümeysa Sanpur'un acı kaybı yüreklerimizi yaralamıştır. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Vatandaşların huzuru, güvenliği, birliği, beraberliği ve kardeşliğine kastedenlere asla taviz verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu elim hadisede genç bir evladımızın hayatına kasteden failleri adalet önüne çıkarmak ve milletimizin huzuruna kasteden hiçbir yapıya göz açtırmamak devletimizin kararlılığıdır. Rabb'im milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadeleri kullanıldı.