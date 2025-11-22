Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Kırklareli Valiliğinden nişanlısının evinde silahla vurulan genç kızın ölmesine ilişkin açıklama:

        Kırklareli Valiliği, Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada nişanlısının evinde yaralandıktan sonra hayatını kaybeden genç kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 21:41 Güncelleme: 22.11.2025 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Kırklareli Valiliğinden nişanlısının evinde silahla vurulan genç kızın ölmesine ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valiliği, Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada nişanlısının evinde yaralandıktan sonra hayatını kaybeden genç kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

        Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grup, daha önce husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açtı.

        Evden de karşılık verilmesi üzerine iki grup arasında çatışma yaşandı.

        Olayda, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen Rümeysa Sanpur (19) silahla ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından R.S'nin cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kavgaya karışan 12 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Öte yandan Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

        - Genç kızın cenazesi toprağa verildi

        Olayda hayatını kaybeden genç kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        R.S'nin cenazesi, Lüleburgaz'daki Sokullu Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi.

        Burada genç kızın tabutuna gelinlik konuldu.

        Kılınan namazın ardından R.S'nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, genç kızın babası Emin Sanpur ile yakınları katıldı.

        - 3 ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi

        Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gündoğdu Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle emniyet ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

        Silahla açılan ateş sonucu yaralanan Rümeysa Sanpur'un hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

        "Olayın ardından Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğümüz tarafından başlatılan geniş kapsamlı çalışmalar neticesinde 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin adli tahkikat işlemleri devam etmektedir.

        Biz Bize Yeteriz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lüleburgaz Şube Başkanı Emin Sanpur'un kıymetli evladı Rümeysa Sanpur'un acı kaybı yüreklerimizi yaralamıştır. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

        Vatandaşların huzuru, güvenliği, birliği, beraberliği ve kardeşliğine kastedenlere asla taviz verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu elim hadisede genç bir evladımızın hayatına kasteden failleri adalet önüne çıkarmak ve milletimizin huzuruna kasteden hiçbir yapıya göz açtırmamak devletimizin kararlılığıdır. Rabb'im milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Tacı gölge altında
        Tacı gölge altında
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        19 yaşındaki Rümeysa, nişanlısının evine yapılan silahlı saldırıda öldü(2)
        19 yaşındaki Rümeysa, nişanlısının evine yapılan silahlı saldırıda öldü(2)
        (Düzetme) Maganda kurşunu: Genç kız duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı
        (Düzetme) Maganda kurşunu: Genç kız duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı
        Babaeski'de öğrencilere su verimliliği, gıda israfı ve beslenme eğitimi
        Babaeski'de öğrencilere su verimliliği, gıda israfı ve beslenme eğitimi
        19 yaşındaki Rümeysa, nişanlısının evine yapılan silahlı saldırıda öldü
        19 yaşındaki Rümeysa, nişanlısının evine yapılan silahlı saldırıda öldü
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde nişanlısının evinde silahla vurulan genç kızın...
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde nişanlısının evinde silahla vurulan genç kızın...
        Kırklareli'nde nişanlısının evinde silahla vurulan genç kız hayatını kaybet...
        Kırklareli'nde nişanlısının evinde silahla vurulan genç kız hayatını kaybet...