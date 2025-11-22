GÜNCELLEME - Kırklareli'nde nişanlısının evinde silahla vurulan genç kızın cenazesi toprağa verildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evden de karşılık verilmesi üzerine iki grup arasında çatışma yaşandı.

Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grup, daha önce husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açtı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.