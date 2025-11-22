GÜNCELLEME - Kırklareli'nde nişanlısının evinde silahla vurulan genç kızın cenazesi toprağa verildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, nişanlısının evinde yaralandıktan sonra hayatını kaybeden genç kızın cenazesi toprağa verildi.
Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grup, daha önce husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açtı.
Evden de karşılık verilmesi üzerine iki grup arasında çatışma yaşandı.
Olayda, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen R.S. (19) silahla ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından R.S'nin cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kavgaya karışan 12 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.
- Genç kızın cenazesi toprağa verildi
Olayda hayatını kaybeden genç kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
R.S'nin cenazesi Lüleburgaz'daki Sokullu Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi.
Burada genç kızın tabutuna gelinlik konuldu.
Kılınan namazın ardından R.S'nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, genç kızın babası Emin S. ile yakınları katıldı.
